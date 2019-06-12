Çinli dev şirketlerden Türkiye hamlesi

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 2 yıl sonra 1 milyona çıkacağı öngörüsü Çinli dev şirketlerin Türkiye'den havayolu şirketlerini ortaklık kurmak için radarlarına almasına yol açtı.

Turizm alanında faaliyetlerini sürdüren bir Çin şirketi de hem Türkiye-Çin arasındaki yolcu pazarından pay kapmak hem de Avrupa'ya İstanbul aktarmalı Çinli turistleri taşımak adına Onur Air ile ortaklık kurmak için girişimlere başladı.Çin Dışişleri Bakanlığı´nda Çin ile Türkiye ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Qian Minjian, şirketlerinin Türk firmalara sıcak baktığını dikkat çekerek, daha çok Çinli firmanın, Türkiye´ye yatırım yapacağına vurgu yaptı.

Çin'den Türkiye'ye enerji, altyapı, bankacılık gibi birçok sektörde yatırımlar devam ediyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda daha da artmasına paralel Çinli şirketler yeni yatırımlarla ilgili araştırmalarına da devam ediyor. Son olarak Çinli şirketler, Türkiye'ye gelen vatandaşlarının sayısındaki artış ile harekete geçerek Türkiye'de havacılık sektörü ile de ortaklık kurmak için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye gelirken, bu yıl yeni Türkiye'ye uçuşlara başlayan Çin havayolu şirketlerinin de etkisiyle turist sayısının 500 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkacağı öngörüsü ile harekete geçen Çin'in önemli şirketleri de Türkiye'de havayolu şirketleri ile ortaklık yapmak için pazar araştırmasına başladı.