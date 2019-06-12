SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Çinli dev şirketlerden Türkiye hamlesi

Çinli dev şirketlerden Türkiye hamlesi

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 2 yıl sonra 1 milyona çıkacağı öngörüsü Çinli dev şirketlerin Türkiye'den havayolu şirketlerini ortaklık kurmak için radarlarına almasına yol açtı.

Turizm alanında faaliyetlerini sürdüren bir Çin şirketi de hem Türkiye-Çin arasındaki yolcu pazarından pay kapmak hem de Avrupa'ya İstanbul aktarmalı Çinli turistleri taşımak adına Onur Air ile ortaklık kurmak için girişimlere başladı.Çin Dışişleri Bakanlığı´nda Çin ile Türkiye ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Qian Minjian, şirketlerinin Türk firmalara sıcak baktığını dikkat çekerek, daha çok Çinli firmanın, Türkiye´ye yatırım yapacağına vurgu yaptı.

Çin'den Türkiye'ye enerji, altyapı, bankacılık gibi birçok sektörde yatırımlar devam ediyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda daha da artmasına paralel Çinli şirketler yeni yatırımlarla ilgili araştırmalarına da devam ediyor. Son olarak Çinli şirketler, Türkiye'ye gelen vatandaşlarının sayısındaki artış ile harekete geçerek Türkiye'de havacılık sektörü ile de ortaklık kurmak için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye gelirken, bu yıl yeni Türkiye'ye uçuşlara başlayan Çin havayolu şirketlerinin de etkisiyle turist sayısının 500 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkacağı öngörüsü ile harekete geçen Çin'in önemli şirketleri de Türkiye'de havayolu şirketleri ile ortaklık yapmak için pazar araştırmasına başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Melo'dan iki yıllık imza
Melo'dan iki yıllık imza
KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık destek kredisi! Bu 12 banka verecek
KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık destek kredisi! Bu 12 banka verecek
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu dövizler üçer kuruş düştü
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu dövizler üçer kuruş düştü
Cezaevinden çıkar çıkmaz öldürülmüştü sır perdesi aralandı
Cezaevinden çıkar çıkmaz öldürülmüştü sır perdesi aralandı
Yeni askerlik sisteminde kanun teklifi geri çekilecek mi? AK Parti'li isim açıkladı
Yeni askerlik sisteminde kanun teklifi geri çekilecek mi? AK Parti'li isim açıkladı
Sezai Temelli düello istedi: Yürekleri yetiyorsa biz de çıkalım
Sezai Temelli düello istedi: Yürekleri yetiyorsa biz de çıkalım
ÖNCEKİ HABERLER
Kentsel dönüşümde 3 temel kriter Murat Kurum açıkladı
Kentsel dönüşümde 3 temel kriter Murat Kurum açıkladı
Firefox büyük değişikliğe gidiyor işte yeni logolar
Firefox büyük değişikliğe gidiyor işte yeni logolar
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
Resmen açıklandı! Amazon Türkiye'de e-ihracata başlıyor
Resmen açıklandı! Amazon Türkiye'de e-ihracata başlıyor
Vedat İncefe Kosova'daki çirkin muameleyi anlattı
Vedat İncefe Kosova'daki çirkin muameleyi anlattı
Askerlik son haber askerlik kısaldı mı tek tip askerlik çıktı mı?
Askerlik son haber askerlik kısaldı mı tek tip askerlik çıktı mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Faiz artırımı oldu mu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Faiz artırımı oldu mu?
65 yaş maaşı alanlara temmuz ayında yeni zam yapılacak mı?
65 yaş maaşı alanlara temmuz ayında yeni zam yapılacak mı?
Yorumlar