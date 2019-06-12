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Mehmet Topal Beşiktaş'a gidecek mi? Bakın ne dedi

Mehmet Topal Beşiktaş'a gidecek mi? Bakın ne dedi

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, adının sık sık Beşiktaş'la anılmasıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mehmet Topal hakkında çıkan Beşiktaş’a transfer olacağı şeklindeki iddialara açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu Asist Analiz’e yaptığı özel açıklamada sezonun tamamlanmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıktığını belirtirken şunları söyledi:

“20 gündür tatildeyim. Telefonlarım kapalıydı. Herhangi bir kulüple ne bir görüşmem oldu ne de temasım. Fenerbahçe kaptanlarından biriyim. Bu camiayı çok seviyorum. Bu tarz haberlerle beni hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Biliyorum ki bunu bilinçli olarak yapıyorlar.

''Kimse ile bir iletişimim olmadı''
20 gün boyunca telefonum kapalıydı. Kimse ile bir iletişimim olmadı. Ama bugün yazılanları gördüğümde çok üzüldüm. Başka kulüpler benimle ilgileniyorsa, beni istiyorlarsa da bu konuda benim bir bilgim yok.

''Fenerbahçe'de kalacağım''
Benim Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Kesinlikle burada kalacağım. Sözleşmemin bitmesine daha bir yıl var. Önceki senelerde olduğu gibi yeni sezonda da Fenerbahçe’ye hizmet etmeye devam edeceğim. Beni hedef haline getirmesinler. Bu şekilde beni taraftarın önüne atmasınlar. Ben işimi yapmaya ve Bu kulüp için elimden geleni ortaya koymaya devam edeceğim.”

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