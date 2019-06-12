Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen sol bek oyuncusu Kolarov ve kulübüyle prensipte el sıkıştı. Fenerbahçe, Sırp oyuncuya 2 yıllık teklifte bulundu. Fenerbahçe, Kolarov'un yanıtını bekliyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'la prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler, hem Kolarov hem de İtalyan ekibiyle görüşerek transfer için çıkan pürüzleri giderdi. İş artık imzaya kaldı.

2 yıllık mukavele

Fenerbahçe, Roma'da yıllık 3.7 milyon euro kazanan Kolarov'a 2.8 milyon euro'dan 2 yıllık mukavele önerdi.

33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı

Sol bekin yanı sıra sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp oyuncunun sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.