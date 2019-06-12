SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı

Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen sol bek oyuncusu Kolarov ve kulübüyle prensipte el sıkıştı. Fenerbahçe, Sırp oyuncuya 2 yıllık teklifte bulundu. Fenerbahçe, Kolarov'un yanıtını bekliyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'la prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertliler, hem Kolarov hem de İtalyan ekibiyle görüşerek transfer için çıkan pürüzleri giderdi. İş artık imzaya kaldı. 

2 yıllık mukavele
Fenerbahçe, Roma'da yıllık 3.7 milyon euro kazanan Kolarov'a 2.8 milyon euro'dan 2 yıllık mukavele önerdi.

33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı
Sol bekin yanı sıra sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp oyuncunun sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor. Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'a piyango vurdu! Suudiler Diagne için geliyor
Foto Galeri Galatasaray'a piyango vurdu! Suudiler Diagne için geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
12 yıl sonra oldu! Muammer Güler'den yıllar sonra Hrant Dink ifadesi
12 yıl sonra oldu! Muammer Güler'den yıllar sonra Hrant Dink ifadesi
Karamollaoğlu: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı
Karamollaoğlu: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı
O katil lazer teknolojisiyle yakalandı! Pişkin sözleri 'pes' dedirtti
O katil lazer teknolojisiyle yakalandı! Pişkin sözleri 'pes' dedirtti
Dışişleri Bakanlığın'dan Hollanda'ya sert tepki: Reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığın'dan Hollanda'ya sert tepki: Reddediyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
3600 ek gösterge ne zaman çıkar 12 Haziran son haberler
3600 ek gösterge ne zaman çıkar 12 Haziran son haberler
Uzmanlar uyarıyor! "Sıcaktan kaçıp klimaya tutulmayın"
Uzmanlar uyarıyor! "Sıcaktan kaçıp klimaya tutulmayın"
Mehmet Topal Beşiktaş'a gidecek mi? Bakın ne dedi
Mehmet Topal Beşiktaş'a gidecek mi? Bakın ne dedi
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
2022 maaşlarına temmuz ayında zam gelecek mi son haber?
2022 maaşlarına temmuz ayında zam gelecek mi son haber?
Yorumlar