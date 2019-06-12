Galatasaray'a piyango vurdu! Suudiler Diagne için geliyor
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
Herkes Vida'nın peşinde: Kara Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, transfer döneminin de yıldızı olmaya devam ediyor. Son olarak Norwich City'nin teklifte bulunduğu 30 yaşındaki savunmacının, ek olarak İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A kulüplerinin takibinde olduğu bildirildi.
Yine yeniden Aboubakar: Beşiktaş, bir dönem formasını giyen Kamerunlu forvet için pazarlıklara başladı. Ancak mali sıkıntıdaki Porto, forvet hattında birçok ismi satacağı için Abou'ya izin vermeyebilir.
Adebayor bombası: Medipol Başakşehir'den ayrılan 35'lik forvet Trabzonspor'a önerildi.
Beşiktaş'ta Çalhanoğlu sürprizi: Beşiktaş, Milan, İnter, Fiorentina ve Atletico Madrid'in radarındaki Dorukhan'ın ayrılması durumunda Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edecek.