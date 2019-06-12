Galatasaray'a piyango vurdu! Suudiler Diagne için geliyor

Herkes Vida'nın peşinde: Kara Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, transfer döneminin de yıldızı olmaya devam ediyor. Son olarak Norwich City'nin teklifte bulunduğu 30 yaşındaki savunmacının, ek olarak İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A kulüplerinin takibinde olduğu bildirildi.