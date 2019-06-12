Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi

ÇORLU tren faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ tutarak basın açıklaması yapmak istedi. Polis ailelerin ve milletvekillerinin AYM önünde açıklama yapmasına izin vermedi, arbede yaşandı.

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının ilk davası 3 Temmuz’da Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dört TCDD personelinin ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı tarihten önce kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bir araya gelmek istedi. Soruşturma sürecinde haklarında takipsizlik kararı verilen kişilerin de yargılanmasını talep eden ailelerin AYM önündeki açıklaması engellendi.

Ailelerden 1 kişi gözaltına alındı

Ailelerin AYM önünde yapmak istediği açıklamaya polis yeniden müdahale etti. Yolun karşısına doğru aileleri iten polislerin “süpürün” dediği duyuldu. Yaşamını yitirenlerin ailelerinden bir kişi arbede sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi bir süre sonra serbest bırakıldı.

Açıklama yapıp geri dönecektim

Kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, AYM önünde açıklamaya izin verilmemesi üzerine, “Sesimi duyması gereken katillere seslenmek istiyorum. Biz evlatlarımızın annelerimizin ve babalarımızın adalet mücadelesi için burdayız. Ben orada açıklamamı yapıp geri dönerim. Ben buraya, parka gelen çocukların yanında açıklama yapmak istemiyorum. O çocuklar benim çocuğumun fotoğrafını gördüğünde aa arkadaşım diyorlar. Ben oraya gidip açıklama yapacağım” diye konuştu.

11 kişiyi kurtardım eşimi kurtaramadım

Kazada eşi Melek Tuna’yı kaybeden Ekrem Tuna, “Kaza olduğunda eşimleydim ben yaralandım. Kazadan sonra 11 kişiyi kurtardım ama eşimi kurtaramadım. Eşim trenin altında daha yatıyorken yolu yapmaya uğraşıyorlardı” dedi.

Bir anne sinir krizi geçirdi

Polisin kalkanlarla izin vermediği ailelerden bir kişi AYM önüne koştu. Bu sırada diğer kişiler de AYM önüne geçti. Polisin sert müdahalesi burada da sürdü. Polisin engellemeleri sırasında sinir krizi geçiren ailelerden bir kişi bayıldı.