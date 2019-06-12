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Ülkü Ocakları'ndan 11 maddelik olay bildiri! İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var

Ülkü Ocakları'ndan 11 maddelik olay bildiri! İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var

Ülkü Ocakları'ndan gelen 11 maddelik bildiri 23 Haziran seçimlerine yönelik oldu. Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Vedat Şahin'in sosyal medya hesabından yayınladığı bildiride Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu kıyaslaması var.

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhur ittifakının MHP kanadından hamle geldi. Ülkü Ocakları sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı 11 maddelik bildiriyle gündeme oturdu. 

MHP Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Vedat Şahin'in paylaştığı bildiride Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Canan Kaftancıoğlu da bulunuyor. İşte 11 madde:

1- ‘Kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi’ diyerek övünen CHP’li Canan’ın partisi kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

2- ‘Sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum’ diyen CHP PM üyesi Sena’nın partisi kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

3- PKK’lı Dicle Deli’nin cenazesine katılan ama Trabzonlu Şehit Eren Bülbül’ün cenazesine katılmayan Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

4- Şehidimiz Ömer Halis Demir’in isminin Beylikdüzü’nde bir sokağa verilmesini belediye başkanlığı döneminde reddeden, ‘şehitliği bile tartışılır’ diyen Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazasın.

5- Yunan basınında ‘Konstantinopolis’i Pontuslu Ekrem İmamoğlu kazandı’ manşetine sessiz kalan, cevap veremeyen Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

6- Peygamber Efendimiz, Yüce Kitabımız Kur-an’ı Kerim ve Şehitlerimizle dalga geçen, hakaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşı Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

7- FETÖ terör örgütü ve uzantılarıyla DHKP-C terör örgütünün açıktan desteklediği Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

8- HDP’nin ve Kandil'deki PKK’lıların açıktan desteklediği Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

9- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı görevi başında şehit eden DHKP-C’li teröristlerin cenazesine katılan CHP milletvekillerinin adayı Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

10- Türkiye’de vatan hainliğinden hüküm giymiş, bir vesile ile yurt dışına kaçmış vatan hainleri Can Dündar ve Emre Uslu’nun desteklediği Ekrem İmamoğlu kazanacağına, Binali Yıldırım kazansın.

11- Washington’un, Paris’in, Brüksel’in, Roma’nın, Atina’nın, Konstantinopolis’in adayı Ekrem İmamoğlu kazanacağına; Kerkük’ün, Buhara’nın, Kudüs’ün, Kırım’ın, Mekke’nin, Astana’nın, İstanbul’un adayı Binali Yıldırım kazansın.

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