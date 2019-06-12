Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu açıklaması! Eşi Binali Yıldırım'ın özelini açtı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ilk kez bu kadar detaylı bir röportaj verdi ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi hakkında konuştu. Semiha Yıldırım, eşinin özelini de paylaştı ve neleri sevdiğini, evde nasıl biri olduğunu anlattı.
Binali Yıldırım'ın siyasi hayatında hep geride kalmayı tercih eden Semiha Yıldırım evliliğinden çocuklarına, Ekrem İmamoğlu'nun eşinin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya kadar bir çok soruyu yanıtladı. Tuzla'daki evlerinde yapılan söyleşiden çok özel fotoğraflar da geldi. Binali Yıldırım'ın ise hiç bilinmeyenleri ortaya çıktı. Meğer çok iyi sökük dikip, iyi yemek yaparmış. Önce Semiha Yıldırım'ın anlattıklarını verelim.
Semiha Yıldırım : Beni çok rencide ettiler
Semiha Yıldırım'ın görünümü hakkında yakışıksız, çirkin söylemler sosyal medyada gündem olmuştu. Semiha Yıldırım söylenenlere o kadar çok üzülmüş kitelefonları kapatmış. Şunları anlatıyor:
-Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.
İmamoğlu'nun eşi Dilek hanıma teşekkür ederim
Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermiş ve ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum’ demişti. Onun bu sözleri için Semiha Yıldırım şöyle diyor:
-Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.
Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım amca çocukları. Erzincan'da nişanlanıp İstanbul'da evlenmişler. Evliliklerinde 43 yılı geride bırakan Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım'ın evlilik yıldönümlerini unutmasına sitem ediyor. İşte Semiha Yıldırım'ın anlattıkları: