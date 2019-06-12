Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu açıklaması! Eşi Binali Yıldırım'ın özelini açtı

Semiha Yıldırım : Beni çok rencide ettiler

Semiha Yıldırım'ın görünümü hakkında yakışıksız, çirkin söylemler sosyal medyada gündem olmuştu. Semiha Yıldırım söylenenlere o kadar çok üzülmüş kitelefonları kapatmış. Şunları anlatıyor:

-Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.