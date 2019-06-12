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Erzurum Tekman’da otomobil takla attı: Feci kazada 2 kişi öldü

Erzurum Tekman’da otomobil takla attı: Feci kazada 2 kişi öldü

 Erzurum’un Tekman ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. 

Edinilen bilgilere göre, Tekman’dan Erzurum il merkezine seyreden 25 SA 672 plakalı otomobil, Gümüşlük Köyü yakınlarında araç şoförü İmdat İ’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşlar, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada 4 yaşındaki Talha İ. ve 6 yaşındaki Meliha İ. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan İmdat İ., Aysel İ., Kardelen İ., Meliha İ. ve Salih İ. ise Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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