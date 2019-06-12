Sinop'ta korkunç kaza: 2 üniversiteli genç öldü 1 kişi yaralandı

Sinop'ta korkunç kaza: 2 üniversiteli genç öldü 1 kişi yaralandı

Sinop’ta kargo kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta korkunç kaza: 2 üniversiteli genç öldü 1 kişi yaralandı - Sayfa 1

Kaza, Gerze-Boyabat yolu Tarihi Dere Cuma Camisi mevkisi Tıngır köyü altında saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

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Sinop'ta korkunç kaza: 2 üniversiteli genç öldü 1 kişi yaralandı - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, Seyfi Yıldırım’ın (35) kullandığı 05 LD 319 kargo kamyonu ile Muhammed Kadiroğlu (22) idaresindeki 39 NJ 194 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Sinop'ta korkunç kaza: 2 üniversiteli genç öldü 1 kişi yaralandı - Sayfa 3

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Muhammed Kadiroğlu ile otomobilde bulunan Filiz Polat (21) olay yerinde hayatlarını kaybetti, kamyon sürücüsü Seyfi Yıldırım da ağır yaralandı. 

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Sinop'ta korkunç kaza: 2 üniversiteli genç öldü 1 kişi yaralandı - Sayfa 4

Yıldırım, Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin Kastamonu Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi. 

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