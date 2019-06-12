Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Real Madrid'e transfer olan 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic, Santiago Bernabéu Stadyumu'na ayak bastı.

İspanyol devi Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt kulübünden transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic’i, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile basına tanıttı.

Luka Jovic, "Real Madrid gibi büyük bir kulübe imza attığım için şu anda dünyanın en mutlu insanı benim. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim ve burada başarılar yakalayacağım. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" dedi.