HABER /  SPOR

Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı

Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Real Madrid'e transfer olan 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic, Santiago Bernabéu Stadyumu'na ayak bastı.

İspanyol devi Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt kulübünden transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic’i, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile basına tanıttı.

Luka Jovic, "Real Madrid gibi büyük bir kulübe imza attığım için şu anda dünyanın en mutlu insanı benim. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim ve burada başarılar yakalayacağım. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı
Yumurta kolisi fiyatları 5 liraya kadar düştü
Yumurta kolisi fiyatları 5 liraya kadar düştü
Ülkü Ocakları'ndan 11 maddelik olay bildiri! İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var
Ülkü Ocakları'ndan 11 maddelik olay bildiri! İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu var
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi
Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı
Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
ÖNCEKİ HABERLER
İki yeni çeşit yerli patates üretildi
İki yeni çeşit yerli patates üretildi
Erzurum Tekman’da otomobil takla attı: Feci kazada 2 kişi öldü
Erzurum Tekman’da otomobil takla attı: Feci kazada 2 kişi öldü
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Kayserispor'un 4 yabancısı kaldı
Kayserispor'un 4 yabancısı kaldı
Dışişleri Bakanlığın'dan Hollanda'ya sert tepki: Reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığın'dan Hollanda'ya sert tepki: Reddediyoruz
5 gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu nedir MEB yönetmelik
5 gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu nedir MEB yönetmelik
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Yorumlar