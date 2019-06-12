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İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
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Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı

Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı

Beşiktaş'ta 2016'da 46 polisin şehit olmasına neden olan saldırının faillerinde biri 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 'PKK Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir." denildi.

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