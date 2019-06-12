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Operasyona İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

Operasyona İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, iki el yazması Tevrat ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

Operasyona İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Sayfa 1

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Sapanca ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. 

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Operasyona İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Sayfa 2

Ekipler şüpheli 54 E 5254 plakalı aracın yanında bekleyen T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. isimli şahısları durdurdu.

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Operasyona İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Sayfa 3

Şahısların üst aramasında K.Ç. isimli şahsın üzerinde 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat kitabı ele geçirilerek Müze Müdürlüğüne gönderildi. 

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Operasyona İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Sayfa 4

Şahısların kullandığı ve T.O. adına kayıtlı otomobilde yapılan detaylı arama sonrası aracın arka koltuğunda 1 adet uzun namlulu yivli silah da ele geçirildi. 

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