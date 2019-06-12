Balıkesir'de çapa yapan bir köylü bulduğu şeyle şaşkına döndü

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde meydana gelen olayda evinin bahçesini çapalayan Özkan A. patlamamış el bombası buldu.

Manyas ilçesinin Şevketiye Mahallesi'nde ikamet eden Özkan A, evinin bahçesinde çapa yaparken elli yıldır bahçede bulunan taşları yerinden kaldırdı.

Burasını çapa makinesiyle kazarken bir el bombası gören Özkan A, "Hemen jandarmaya başvurdum. Jandarma da Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Balıkesir'den gelen bomba imha ekibi gerekli tedbiri aldıktan sonra el bombasını etkisiz hale getirdi" şeklinde konuştu.

Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış olabilir

Polis yetkilileri el bombasının Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış olabileceğini açıklarken, bölgede yaşayan vatandaşlar, mahallenin daha önce adının Hacıpuvan olduğu ve Rumların yaşadığını söyledi.