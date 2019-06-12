HABER /  GÜNCEL

Eski Danıştay üyesine Mahmut Ersert'e FETÖ'den hapis cezası

Anadolu Ajansı
Eski Danıştay üyesine Mahmut Ersert'e FETÖ'den hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Mahmut Ersert, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Danıştay üyesi Mahmut Ersert'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ersert ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen sanık Ersert, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını öne süren Ersert, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti. Ersert, Danıştay üyeliğine örgüt üyeleri tarafından seçilmediğini savundu.

Ersert ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya karar için ara verildi. Daha sonra alınan karar mahkeme heyeti başkanı Dağ tarafından açıklandı.

Mahmut Ersert'e, FETÖ'ye üye olmak suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Ersert hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Malatya'da türk hekimlerden rekor denemesi! Başarırlarsa dünyada ilk olacak
Malatya'da türk hekimlerden rekor denemesi! Başarırlarsa dünyada ilk olacak
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma
Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı
Real Madrid Luka Jovic’i tanıttı
Ekrem İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız
Ekrem İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı
ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınav oturumları ne zaman YKS kaç dakika kaç soru çıkacak?
YKS sınav oturumları ne zaman YKS kaç dakika kaç soru çıkacak?
Balıkesir'de çapa yapan bir köylü bulduğu şeyle şaşkına döndü
Balıkesir'de çapa yapan bir köylü bulduğu şeyle şaşkına döndü
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
Mustafa Destici'den çarpıcı 23 Haziran çıkışı! Saha çalışması için tarih verdi
Mustafa Destici'den çarpıcı 23 Haziran çıkışı! Saha çalışması için tarih verdi
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
İki yeni çeşit yerli patates üretildi
İki yeni çeşit yerli patates üretildi
5 gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu nedir MEB yönetmelik
5 gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu nedir MEB yönetmelik
Yorumlar