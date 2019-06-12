Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: İptal ederlerse bir daha seçeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceklerini belirterek, "İptal ederlerse bir daha seçeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kağıthane ilçesinin Nurtepe Mahallesi'ne gelerek seçim otobüsünden halka seslendi.

"Ekrem Bey'e oy vermemiş bir kişiyi ikna edeceksiniz"

Kılıçdaroğlu, "Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz." diyerek, "Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'nun Belediye Başkanıdır. Seçilmiş Belediye Başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir Belediye Başkanıdır. Kapalı kapılar ardında, siyasal baskılarla hakkı elinden alındı, mazbatası elinden alındı. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürecek tekrar hak sahibine teslim edecektir, yani Ekrem Bey'e teslim edecektir." değerlendirmesinde bulundu..

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceklerini belirterek, "İptal ederlerse bir daha seçeceğiz. Dünyaya şu mesajı vereceğiz; 'Bütün baskılara rağmen, kapalı kapılar ardında kurulan bütün kumpaslara rağmen İstanbul'da İstanbullu demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana oy kullandı ve yeniden, bir daha Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı seçti.' Söz mü?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "söz" yanıtını veren vatandaşlara, "Size söz veriyorum bu mesajı dünyanın her tarafına ulaştıracağım. Bu da benim size sözüm olur." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.