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Beşiktaş'tan İtalyanların Dorukhan teklifine ret

Beşiktaş'tan İtalyanların Dorukhan teklifine ret

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz için 9 milyon Euro teklif eden İtalyan ekibi Udinese'ye olumsuz cevap verdi.

Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile dikkat çeken Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Bir süre önce 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdi. Dorukhan için yapılan teklifi düşük bulan siyah beyazlı kulüp, milli futbolcu için en az 15 milyon Euro talep ettiklerini Udinese'ye iletti.

Genoa çok istemişti
Mart ayında İtalya'nın Genoa kulübü de Dorukhan Toköz için Beşiktaş ile temasa geçmiş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

25 maçta, 3 gol atıp 4 de asist yaptı
Geçen sezon başında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a bonservis bedelsiz transfer olan Dorukhan, siyah beyazlı forma ile çıktığı 25 maçta, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

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