Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor!

Yeni sezon hazırlıklarına temmuzun ilk haftasında başlayacak olan Galatasaray transferleri kampa yetiştirmek istiyor.

Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken gözler diğer takviyelere çevrildi. Yerli oyuncu transferine ağırlık verilirken Toulouse ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Jimmy Durmaz ile görüşmelerin devam ettiği ve ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.

Orta alanı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekibin bu bölge için düşündüğü isimlerden biri Taylan Antalyalı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi teklif yapılabileceği öğrenildi.

3 kulvarda başarı hedefi

3 kulvarda da başarı hedefleyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kadronun korunmasını istiyor. Deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olduğu iddia edilen Belhanda ile birlikte şampiyonlukta oldukça önemli payı bulunan Sofiane Feghouli'nin takımda kalmasını istiyor.

Öte yandan ligde ağları 30 kez sarsarak sezonu gol kralı tamamlayan Diagne'nin Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olduğu öğrenildi. Kadroya takviye yapabilmesi için kaynak yaratmak zorunda olan sarı kırmızılıların iyi bir teklif gelmesi halinde Senegalli oyuncunun gönderilmesine izin verebileceği iddia ediliyor.

Diagne'nin ayrılması durumunda bu bölge için en kuvvetli adayın Vedat Muriç olduğu ve Kosovalı golcü için Galatasaray'ın ısrarının sürdüğü de gelen haberler arasında.