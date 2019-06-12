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Kocasının testislerini kanatarak kısır bıraktı

Kocasının testislerini kanatarak kısır bıraktı

Rusya'da 27 yaşındaki kadın tartıştığı eski kocasına diz attıktan sonra testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti. Ameliyatla testisi alınan talihsiz adam kısır kaldı.

Rusya'da 27 yaşındaki boksör Rimma Gayazova isimli kadın tartıştığı eski kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti.

Kısır kaldığı için şikayetçi oldu

İddiaya göre çocuklarını görmek için eski koca Gayazova'nın evine gitti. Gayazova ve eski kocası arasında asansörde tartışma çıktı. Kendine hakim olamayan öfkeli kadın önce eski kocasına tekme attı. Daha sonra ise adamın testislerini kanatana kadar sıktı. Hastanelik olan eski koca ameliyat olarak testislerini aldırdı. Kısır kaldığı için karısından şikayetçi oldu.

"Kendimi savundum"

Kocasının şikayeti üzerine hapis cezasıyla yargılanan Gayazova ifadesinde, "Eski kocam, çocuklarımı almakla tehdit ederek bana saldırdı. Bende diz atarak kendimi savundum." dedi.

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