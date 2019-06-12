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Türkiye'ye geliyor! ABD'den kritik ziyaret

Türkiye'ye geliyor! ABD'den kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sales'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

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