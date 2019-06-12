Borcunu ödemeyen adamın kızını kaçırıp gözlerini oydular

Hindistan'da iki kişi, kendilerine olan borcunu ödemeyen adamın 2 yaşındaki kızını kaçırıp gözlerini oyarak öldürdü. Polis cinayeti işleyen adamlarla cinayete yardım eden iki akrabasını tutukladı.

Hindistan'nın Aligarh şehrinde, iki kişi kendilerine olan borcunu ödeyemeyen adamın iki yaşındaki kızını kaçırıp öldürdükten sonra gözlerini dışarı çıkardılar.

Ceset evlerinin yanındaki çöp bidonunda bulundu

Borcunu ödemeyen babanın iki yaşındaki kızı ortadan kaybolduktan iki gün sonra evlerininyakınlarında bulunan bir çöp bidonunda köpekler tarafından bir kısmı parçalanmış olarak bulundu.

Kızın cesedi bulunduktan sonra polis, yaptığı soruşturmada iki adamın ifadesini aldı. Adamlar, kızın babasının kendilerinden aldığı borç parayı ödemediği için kızını öldürüp gözünü çıkardıklarını itiraf etti. Cinayetini işleyen adamlara yardım eden iki akrabaları daha tutuklandı.

Tecavüzle ilgili bir bulguya rastlanmadı

Kızın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı söylentileri şehirde gerginliğe sebep oldu. Polis, şuana kadar tecavüz ile ilgili bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Toplanan insan hakları grupları destek için kızın evine yürümeye çalıştı. Polis, grubun eve yaklaşmasına izin vermedi. Şehrin diğer bölgelerinde farklı gruplar toplanıp idam çağrısı yaptı. Polis, gerginliğin artmaması için grupları dağıttı.

Olay ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliğinin önüne geçmek amacı ile yetkiler bir süre şehirdeki internet hattını kesti.