HABER /  AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da da İstanbul'da da seçimleri kaybetmediklerini kazandıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemi konusunda anlaşmanın sağlandığını sistemin önümüzdeki ay tesliminin yapılacağını söyledi. Erdoğan, yerel seçimler konusunda da hem Ankara'da hem de İstanbul'da seçimleri kaybetmediğini, kazandıklarını açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Rusya'dan alınacak S-400'ler konusunda anlaşmanın sağlandığını ve sistemin teslim edileceğini kaydetti. Aynı sistemler konusunda ABD'ye de teklifte bulunduklarını; ancak herhangi bir cevap iletilmediğini söyleyen Erdoğan, bu konuda herkesle işbirliği yapabileceklerini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

- Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

- Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğradık. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.

- Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

- Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

- Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

- Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

- 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

- Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatrettin Altun: Terörün kökü kazınacak
Fatrettin Altun: Terörün kökü kazınacak
BDDK'dan kredi kartları için yeni düzenleme
BDDK'dan kredi kartları için yeni düzenleme
Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması
Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması
Türk futbolunda deprem! 'Yayıncı kuruluş çekiliyor'
Türk futbolunda deprem! 'Yayıncı kuruluş çekiliyor'
Karaman'da bir kişi eşini öldürüp intihara kalkıştı
Karaman'da bir kişi eşini öldürüp intihara kalkıştı
ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni açıklama
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni açıklama
Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor
Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor
2022 maaşlarına temmuz ayında zam gelecek mi son haber?
2022 maaşlarına temmuz ayında zam gelecek mi son haber?
Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
Bakan Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
YKS sınav oturumları ne zaman YKS kaç dakika kaç soru çıkacak?
YKS sınav oturumları ne zaman YKS kaç dakika kaç soru çıkacak?
Yorumlar 3 yorum