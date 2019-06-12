Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da da İstanbul'da da seçimleri kaybetmediklerini kazandıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemi konusunda anlaşmanın sağlandığını sistemin önümüzdeki ay tesliminin yapılacağını söyledi. Erdoğan, yerel seçimler konusunda da hem Ankara'da hem de İstanbul'da seçimleri kaybetmediğini, kazandıklarını açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Rusya'dan alınacak S-400'ler konusunda anlaşmanın sağlandığını ve sistemin teslim edileceğini kaydetti. Aynı sistemler konusunda ABD'ye de teklifte bulunduklarını; ancak herhangi bir cevap iletilmediğini söyleyen Erdoğan, bu konuda herkesle işbirliği yapabileceklerini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

- Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

- Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğradık. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.

- Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

- Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

- Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

- Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

- 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

- Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık.