Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Nokta nokta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce söz verdiğini; ancak kazandıkları belediyelerde işçi kıyımlarına başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce "kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız" diyenlerin 31 Mart sonrası işçileri sendikalarından istifa etmeleri için baskı yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun işçi kıyımı yapmayacaklarına dair namus sözü verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Ne diyor söz namustur. Nokta nokta..." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları eleştirdi. Belediyelerden baskıyla 14 bin üzerinde işçinin sendikalarından istifa ettirildiğini söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar. Güya adalet için yürüyen CHP Genel Başkanı, ekmeğinin peşindeki işçilerin feryatlarına kulaklarını tıkıyor, ayrımcılığa ses çıkarmıyor. Bireysel birtakım istisnalar dışında belediyecilik konusunda ülkemizin en kötü siciline sahip partisinin CHP olduğu gerçeği 31 Mart'ın ardından bir kez daha teyit edilmiştir. Suları akıtmaktan, sokakları temizlemekten, yatırım yapmaktan, sosyal belediyecilik hizmetleri geliştirmekten aciz bir zihniyetten başka da bir icraat beklemek mümkün değildir.

İstanbul seçimleri

CHP'nin belediyecilik karnesi 25 yıl önce de böyleydi, şimdi de aynı. Bu gidişle korkarım 25 yıl sonra da aynı kalacaktır. CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul'a gerçekten kimin hizmet edebileceği, bu kadim şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor. Mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür. Amaç milleti kazanmak değil de seçime kadar halkı aldatmak olunca sonuç da işte böyle tecelli ediyor.

"İşçi kıyımına başladılar"

Ne diyor söz namustur. Nokta nokta... 23 Nisan konuşmasında da ne diyordu: Hak, hürriyet, adalet... Bakın ne diyorsa, altından gelenler de aynısını yapıyor. Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri öncesi CHP'li adaylar tarafından kazanılacak hiçbir belediyede tek bir personelin dahi ekmeğiyle oynanmayacağını, işten atılmayacağını üstüne basa basa söz verdi. Seçimden önce kimsenin işiyle aşıyla uğraşmayacağız diyenler 31 Mart sonrası ilk işleri 14 binin üzerindeki işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Bolu'dan Antalya'ya Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar. Şimdi ekmeklerinin peşindeki bu işçiler Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçmeye hazırlanıyor."