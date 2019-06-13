Deniz Baykal 2 yıl sonra ilk kez konuştu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, rahatsızlığının ardından 2 yıl sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Sağlıklı yaşam için 30 boyunca spor yaptığını söyleyen Baykal, yaşadıkları için de zenginlik, makam ve şöhretin geçici olduğunu söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlığının ardından uzun süren tedavi sonrası ilk kez konuştu. 30 yıl sağlıklı yaşam için çaba sarf ettiğini anlatan Baykal ömrünün yarısını sporla geçirmesine rağmen böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Baykal, Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayını için de büyük bir şans olarak niteledi.

Deniz Baykal uzun bir aradan sonra ilk kez Halk TV kameralarının karşısına geçti. Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken 30 yıl boyunca her sabah spor yaptığını anlatan Baykal, buna rağmen pıhtı attığını kalbinin ve beyninin bundan zarar gördüğünü söyledi.

İşte Baykal'ın açıklamaları;

"Ankara'da 30 yıl yaşadım. Her gün sabah 06.30'da arkadaşlarımla buluşup yürüyüşe çıkardık. 7 kilometrelik bir parkurda, spor yapardık. Antalya'da her sabah saatlerce kulaç atarak yüzmek ve düzenli spor yapmak başlıca meşgalem oldu. Sigara, içki yok. Sağlık takıntısıyla yıllarımı geçirdim. Sonra çok ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldım. Pıhtı attı ve kalp, beyin hepsi etkilendi. Şimdi bununla mücadele ediyorum. Bu kadar sağlık takıntısı bir adam olarak, şimdi yürümeyi, oturmayı, kalkmayı yeniden keşfeder gibi bir süreç içindeyim.

İmamoğlu bir proje mi?

Geçenlerde bir vatandaş sordu bu soruyu. Evet dedim şaşırdı. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye’nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye’nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir. Ekrem İmamoğlu da bir Karadeniz köyünden çıkmış. Güçlükler karşısında yılmamış. Devlet kurumlarında eğitilmiş. Bu anlamda Cumhuriyetin bir ürünüdür. Arkasında bir Cumhuriyet var. Cumhuriyet aldığı bir çocuğu Nobel Ödülü almaya kadar da götürüyor. İBB Başkanlığına da götürüyor. Başbakanlığa da götürüyor.

Ortak canlı yayın değerlendirmesi

Bunu düzenleyenleri kutluyorum. Siyasetçiler gerekirse birbirlerine soru sorabilmelidir. Uzun süre bundan mahrum kaldık maalesef. Türk basını yeterince deneyim sahibi oldu. Ben İsmail Bey’in iyi niyetli bir yönetimi gerçekleştireceğine inanıyorum."