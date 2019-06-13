Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkesi sağladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Reuters Haber Ajansı, Rus medyasına dayandırarak, "Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurdu

"Anlaşma saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdi"

Kupçişin, bugünkü basın brifinginde, "Rusya tarafının girişimiyle Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinin genelinde 12 Haziran saat 00.00 itibariyle tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldı" diye açıkladı.

Anlaşma sağlandıktan sonra militanlar tarafından açılan ateş sayısında önemli azalmanın gözlemlendiğini dile getiren Merkez Başkanı, son 24 saatte sadece Hama bölgesinde 2 ateşkes ihlalinin saptandığını aktardı.

Kupçişin, Suriye hükümet güçlerinin ateşkes anlaşmasına uygun olarak açılan ateşe karşılık vermediğini kaydetti.