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Binali Yıldırım'ı Super Mario yaptılar

Binali Yıldırım'ı Super Mario yaptılar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan oyun videosuyla Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım efsane oyun karakteri Super Mario'ya rakip oldu.

Hazırlanan oyun videosunda tıpkı efsane oyundaki gibi parkurları geçip görevler gerçekleştiren Binali Yıldırım'ın bu görüntüsü çok beğenildi.

Sosyal medya hesabından kendisi için hazırlanan bu eğlenceli videoyu paylaşan Yıldırım, 'Süper olan sizlersiniz sevgili gençler, canı gönülden teşekkür ediyorum' şeklinde bir de mesaj yayınlayarak memnuniyetini dile getirdi.

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