HABER /  EKONOMİ

Emekli maaşına asgari ücret ayarı

Emekli maaşına asgari ücret ayarı

Yılda 2 kez enflasyon oranında zam alan emekliler, ayrıca bayramlarda da ikramiye alıyor. Bu tablonun dışında, 1.000 liranın altında maaş alan 150 bin emeklinin aylığı, yeni yasayla birlikte 2019’da 1.000 liraya yükseltildi ve bu konudaki mağduriyetler giderildi. 

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin maaş zammı için kullanılan enflasyon oranının TÜİK verilerine göre değil, emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanması gerektiğini söyledi. TÜİK enflasyon sepetinde emeklileri ilgilendirmeyen birçok maddenin yer aldığını belirten Yazıcıoğlu, “Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da artırılmalı” dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili büyük değişiklik
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili büyük değişiklik
Bakan Süleyman Soylu'dan seçim çıkışı! Devlete seri katil diyen bir kadını...
Bakan Süleyman Soylu'dan seçim çıkışı! Devlete seri katil diyen bir kadını...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!
Suriye sınırına dikkat çeken askeri araç sevkiyatı
Suriye sınırına dikkat çeken askeri araç sevkiyatı
İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Binali Yıldırım ortak yayın için neden Uğur Dündar'ı istediğini açıkladı
Binali Yıldırım ortak yayın için neden Uğur Dündar'ı istediğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
B12 vitamininin vücuttaki işlevleri nelerdir? Sinir sistemini etkiliyor
B12 vitamininin vücuttaki işlevleri nelerdir? Sinir sistemini etkiliyor
2019 muharrem ayı başlangıcı ne zaman kaç gün oruç tutulur?
2019 muharrem ayı başlangıcı ne zaman kaç gün oruç tutulur?
Binali Yıldırım'ı Super Mario yaptılar
Binali Yıldırım'ı Super Mario yaptılar
Deniz Baykal 2 yıl sonra ilk kez konuştu
Deniz Baykal 2 yıl sonra ilk kez konuştu
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor
Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı öğrenci girişi ile sonuç ekranı
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı öğrenci girişi ile sonuç ekranı
Yorumlar