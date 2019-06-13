Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileneceği 23 Haziran’a 10 gün gibi kısa bir süre kala CHP’de, bundan sonra hiçbir polemiğe girmemeye dikkat edilecek.

Ekrem İmamoğlu’nun kalan süre içerisinde yalnızca vaatlerini anlatacağı, bunun dışındaki hiçbir tartışmaya yanıt vermeyeceği; herhangi bir konuda yanıt verilmesi gerekirse CHP Genel Merkezi’nin gerekli açıklamayı yapacağı belirtiliyor. CHP içinde hazırlanan haftalık bilgilendirme raporunda düşük seviyeli tartışmaları muhatap almayarak cevap verilmemesi gerektiği de vurgulandı.

''10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmeyecek''

Cumhuriyet'in haberine göre CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi.

Bu konuda kurmaylarını sık sık uyardığı belirtilen Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki çalışmaları yürüten ekibe de kalan sürede seçmenlere yalnızca vaatlerin anlatılması gerektiğini söylediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ile de polemikten uzak durulması ve yalnızca kampanyaya odaklanılması konusunda görüşerek uyarı ve önerilerini dile getirdiği ifade edildi.