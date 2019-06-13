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İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi ve Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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