Resmi Gazete'de yayınlandı! Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili büyük değişiklik

Asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

Karar Resmi Gazete'de

Banka Kartları ve ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin E ve h bendinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

"e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı."

"h) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"

Önceki asgari ödeme düzenlemesi

Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 30'u, 15 ila 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35'i, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en 40'ının ödenmesi gerekiyordu.