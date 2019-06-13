Sigortasız çalışana emeklilik müjdesi!

Çalıştığı hâlde sigortası yapılmayanlara hem umut hem emsal olacak karar açıklandı. İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür beldesindeki tatil köyü lojmanında kalan Asuman Bayraktar, aynı iş yerinde 1995-2011 yılları arasında yaz sezonlarında kat görevlisi ve kat şefi olarak çalıştı.

Eşi emekli olunca işten ayrılan Bayraktar, 2015’in eylül ayında avukatı aracılığı ile iş mahkemesine başvurdu. On yedi sene boyunca sigortasız çalıştırıldığını, çalıştığı günlerin SGK’ya bildirilmediğini iddia eden Bayraktar’ın avukatı, dava dilekçesinde 17 yıl 15 Mart-30 Ekim tarihleri arasında çalışan müvekkilinin tek gün dahi SGK kaydı yapılmadığını belirtti ve müvekkilinin farklı yerlerde çalışmasına rağmen, prim ödeme süresinin emekliliğine yetmediğini, bu sebeple Bayraktar’ın söz konusu iş yerindeki çalışma süresinin tespiti amacıyla dava açılmasını talep etti.

Emsal karar açıklandı

İzmir 14. İş Mahkemesi bilirkişi raporu ve tanık ifadelerini değerlendirdi, Bayraktar’ın 15 Mart 1995-20 Ekim 2011 tarihleri arasında 3 bin 825 gün çalıştığı, bu çalışmanın SGK’ya bildirilmediği tespit edildiğinden davanın kabulüne karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, SGK avukatının talebini reddederek, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını kanuna uygun bularak, oy birliğiyle hükmün onanmasına kararlaştırdı ve davacı Bayraktar emekli edilip maaşı bağlandı.