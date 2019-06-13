Fenerbahçe Ben Arfa'dan vazgeçti! İşte hedefteki isim

Fransız medyası, Fenerbahçe'nin Ben Arfa'dan vazgeçtiğini tecrübeli oyuncunun yerine Marsilya'dan Dimitri Payet'i listesine aldığını yazdı.

Fenerbahçe için Ben Arfa ismi çokça teleffuz edilirken, sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli bu ismi almanın zor olduğunu belirtmişti. Benzer bir açıklama Fransa'nın önde gelen spor gazetesi France Football'dan da geldi.

Ben Arfa değil Payet

Sabah'ın haberine göre; Gazete Fenerbahçe'nin asıl hedefinin son olarak Rennes forması giyen Ben Arfa değil, Marsilya'dan Dimitri Payet olduğunu yazdı. Ancak mali sıkıntılar nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi.

38 maçta 6 gol 8 asist

2017 yılında Premier Lig kulüplerinden olan West Ham'dan Marsilya'ya transfer olan 32 yaşındaki Fransız 10 numara, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 maçta oynayıp 6 gol, 8 asistlik bir performans gösterdi.