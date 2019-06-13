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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti ile ilgili bomba ifadeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti ile ilgili bomba ifadeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarıyla ilgili "Geçmişte de bu tür yollara başvurdular şimdi siyaset sahnesinden silindiler. Nereden nereye? Kişilik, çok önemli" değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuracağı iddia edilen eski çalışma arkadaşlarına tepki gösterdi.

"Güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisindeler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle: Bakıyorsunuz birileri de farklı çalışma gayretine girmek üzere güya bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisine giriyorlar. Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler.

"Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler"

Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Şu andaki ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey. Bir insan hele hele Müslüman, eşref-i mahluk olarak yaratılmışların en şereflisine layık olmalıdır, bunu korumalıdır.

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