HABER /  SPOR

Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu

Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu

Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın yeni takımını duyurdu.

La Liga ekiplerienden Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Antoine Griezmann'ın yeni adresini açıkladı. Marin, Fransız yıldızın gelecek sezon Barcelona forması giyeceğini söyledi.

Marin, "Mart ayından bu yana Griezmann'ın Barcelona'yla anlaştığını biliyorduk." ifadelerini kullandı. Griezmann, daha önce sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklamıştı.

Fransız futbolcu, Atletico Madrid formasıyla 5 yılda 257 maça çıkmış ve 133 gol, 50 asiste imza atmıştı. Griezmann, İspanyol ekibiyle 1 İspanya Süper Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sigortasız çalışana emeklilik müjdesi!
Sigortasız çalışana emeklilik müjdesi!
İş adamı hizmetçisine servetini bırakmıştı! Sadece tek bir şey istemiş
İş adamı hizmetçisine servetini bırakmıştı! Sadece tek bir şey istemiş
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili büyük değişiklik
Resmi Gazete'de yayınlandı! Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili büyük değişiklik
Bakan Süleyman Soylu'dan seçim çıkışı! Devlete seri katil diyen bir kadını...
Bakan Süleyman Soylu'dan seçim çıkışı! Devlete seri katil diyen bir kadını...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!
Suriye sınırına dikkat çeken askeri araç sevkiyatı
Suriye sınırına dikkat çeken askeri araç sevkiyatı
ÖNCEKİ HABERLER
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde feci motosiklet kazası: 1 ölü
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde feci motosiklet kazası: 1 ölü
Gelin adayı Hanife Gürdal kimdir kaç yaşında başörtüsün son hali
Gelin adayı Hanife Gürdal kimdir kaç yaşında başörtüsün son hali
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
Şevval ayı ne zaman bitiyor son günü ne zaman 2019
Şevval ayı ne zaman bitiyor son günü ne zaman 2019
İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
ÖSYM giriş YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı
ÖSYM giriş YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı
Yorumlar