Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu

Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın yeni takımını duyurdu.
La Liga ekiplerienden Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Antoine Griezmann'ın yeni adresini açıkladı. Marin, Fransız yıldızın gelecek sezon Barcelona forması giyeceğini söyledi.
Marin, "Mart ayından bu yana Griezmann'ın Barcelona'yla anlaştığını biliyorduk." ifadelerini kullandı. Griezmann, daha önce sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklamıştı.
Fransız futbolcu, Atletico Madrid formasıyla 5 yılda 257 maça çıkmış ve 133 gol, 50 asiste imza atmıştı. Griezmann, İspanyol ekibiyle 1 İspanya Süper Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.