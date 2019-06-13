HABER /  BEŞİKTAŞ

İşte Abdullah Avcı'nın iki gözde ismi

İşte Abdullah Avcı'nın iki gözde ismi

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, sağ ve sol bek için siyah-beyazlı yönetimden iki isim istedi.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun takımını kurmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcıyor. 

Avcı'nın transferde en önemli isteği ise iki bekin yanı sıra hücumda da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilecek bir futbolcu.Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın bu istekleri doğrultusunda öncelikle iki bek için isim belirledi ve kulüpleri ile temasa geçti.

Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı
Bursaspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken sol bek Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1.5 milyon Euro ve bir futbolcu teklif eden Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Bursaspor'un teklifi kabul etmediği ve 3 milyon Euro istediği belirtildi. Bursaspor'a Umut'u satan Boluspor, Meraş'ın transferinden yüzde 20 pay hakkına sahip.

Sağ bek için Mert Müldür
Sağ bek için ise Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür listede. Stoper mevkiinde de forma giyebilen Mert'in 2021'e kadar sözleşmesi var ve pazarlıklar sürüyor. Güncel değeri de 3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mert, kariyerinde Türkiye U17, U21 ve A Milli Takım formalarını giydi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emre Mor bombası! Süper Lig'e dönüş yolunda
Foto Galeri Emre Mor bombası! Süper Lig'e dönüş yolunda Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na oyunun rengini açıkla çağrısı
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na oyunun rengini açıkla çağrısı
Galatasaray'da transfer tehlikesi! Fatih Terim'i zora sokacak
Galatasaray'da transfer tehlikesi! Fatih Terim'i zora sokacak
İspanyollar Arda Turan'ın gönlündeki takımı açıkladı
İspanyollar Arda Turan'ın gönlündeki takımı açıkladı
Buldan'dan çarpıcı çıkış: İstanbul'a çıkarma yapıyoruz!
Buldan'dan çarpıcı çıkış: İstanbul'a çıkarma yapıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti ile ilgili bomba ifadeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti ile ilgili bomba ifadeler!
Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu
Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Çiğdem Tunç evlilikleri boşandığı eşi Hulki Mengü kimdir?
Çiğdem Tunç evlilikleri boşandığı eşi Hulki Mengü kimdir?
Fenerbahçe Ben Arfa'dan vazgeçti! İşte hedefteki isim
Fenerbahçe Ben Arfa'dan vazgeçti! İşte hedefteki isim
AÖF sonuçları açıklandı mı TC ile AÖF sonuç sorgulama açıldı
AÖF sonuçları açıklandı mı TC ile AÖF sonuç sorgulama açıldı
Çiğdem Tunç kaç yaşında nereli Çiğdem Tunç'un eski eşi kimdir?
Çiğdem Tunç kaç yaşında nereli Çiğdem Tunç'un eski eşi kimdir?
Sinem Umaş kaç yaşında kimdir Sinem Umaş kolunu yaktı son durumu
Sinem Umaş kaç yaşında kimdir Sinem Umaş kolunu yaktı son durumu
FETÖ'den aranan yüzbaşıya nüfus müdürlüğünde gözaltı
FETÖ'den aranan yüzbaşıya nüfus müdürlüğünde gözaltı
Hanife Gürdal son hali başörtüsü çıkardı son halini instagrama koydu
Hanife Gürdal son hali başörtüsü çıkardı son halini instagrama koydu
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
2019 muharrem ayı ne zaman Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Yorumlar