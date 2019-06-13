İşte Abdullah Avcı'nın iki gözde ismi

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, sağ ve sol bek için siyah-beyazlı yönetimden iki isim istedi.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun takımını kurmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcıyor.

Avcı'nın transferde en önemli isteği ise iki bekin yanı sıra hücumda da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilecek bir futbolcu.Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın bu istekleri doğrultusunda öncelikle iki bek için isim belirledi ve kulüpleri ile temasa geçti.

Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı

Bursaspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken sol bek Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1.5 milyon Euro ve bir futbolcu teklif eden Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Bursaspor'un teklifi kabul etmediği ve 3 milyon Euro istediği belirtildi. Bursaspor'a Umut'u satan Boluspor, Meraş'ın transferinden yüzde 20 pay hakkına sahip.

Sağ bek için Mert Müldür

Sağ bek için ise Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür listede. Stoper mevkiinde de forma giyebilen Mert'in 2021'e kadar sözleşmesi var ve pazarlıklar sürüyor. Güncel değeri de 3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Mert, kariyerinde Türkiye U17, U21 ve A Milli Takım formalarını giydi.