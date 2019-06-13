Futbolcu Emre Mor'la ilgili gelişme var! İşte transferlerde son durum
Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde önemli aşama kaydetti. Oyuncuyla ve kulübü Roma ile prensip anlaşmasına varılırken transferin önünde küçük pürüzler kaldı.
115
Devler Mata için kapışıyor: Manchester United'daki sözleşmesi biten Juan Mata'nın transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışıyor.
215
Beşiktaş'a Togolu golcü: Beşiktaş, Venlo'nun Togolu golcüsü Mlapa ile ilgileniyor. Venlo CEO'su Bogers, Beşiktaş'ın Mlapa'yla ilgilendiğini söyledi.
315
Ever Banega'da imza an meselesi: Galatasaray'ın uzun süredir ilgi duyduğu Ever Banega'nın menajeri İstanbul'a geldi. İmzalar an meselesi.
415