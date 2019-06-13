Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na oyunun rengini açıkla çağrısı

Yeni parti kuracağı iddialarıyla anılan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında sert bir yazı kaleme alan Star yazarı AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, İstanbul seçimlerinde oyunun rengini açıklamaya davet etti.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na AK Parti cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeni oluşum hazırlığında oldukları söylenen ikili, Star gazetesi yazarı AK Parti'nin eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in eleştiri oklarının hedefinde.

Yazılarında ve röportajlarında Gül ve Davutoğlu'nu net olmaya çağıran Metiner, bugünkü yazısında bu iki ismi eleştirdi. "Gül-Davutoğlu niye suskun?" diye soran yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Çıkıp mertçe açıklasınlar

Kaçtır soruyorum her ikisine: Niçin susuyorsunuz? Sorum gayet açık ve net: İstanbul seçiminde kimi destekliyorsunuz? Bu soruya verilecek üç cevap var:

Bir: Tabii ki AK Parti’mizin adayını destekliyoruz.

İki: CHP adayını destekliyoruz. Çünkü CHP kazanırsa kendi siyasetimizin önü açılır.

Üç: AK Parti’nin kazanmasını istemeyiz lakin CHP adayına da oy veremeyiz, o yüzden sandıkta boş oy kullanırız.

Çıkıp mertçe açıklasınlar. Bekliyoruz. Zira bunu bilmeye hakkımız var bizim. Görüyorum ki açıklamaya pek niyetleri yok. O zaman ben diyeyim: Her ikisi de AK Parti’nin kaybetmesini istiyor. Başka türlüsü onlara kaybettirir. AK Parti’nin kaybetmesini kendi siyasi gelecekleri veya şahsi ikballeri için şart görenlerin AK Partili oldukları veya AK Parti’nin geleceği için kaygı duydukları için eleştiri getirdikleri iddiasına inanan varsa beri gelsin! "

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