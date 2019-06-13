ANAR ve GENAR 23 Haziran için son anketlerini açıkladı sürpriz sonuçlar var!

Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerine göre siyah ile beyaz kadar farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu, "Arada stratejik bocalama yaşadılar. Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeciliği bitti. Gönül mönül kalmadı. Adeta iki ayrı aday, iki ayrı dil var." diye konuştu.