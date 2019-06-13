Merkez Bankasının faiz hamlesi sonrası işte dolarda son durum!

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından dolar/TL vererek 5.7830'a kadar gerilese de kalıcı olmadı ve tekrar 5.80 seviyesinin üzerine çıktı. Bu sabah dolar /TL güne 5.81 seviyesinde başladı.

Dolar/TL saat 07:06 itibariyle 5.8118/5.8156’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Öte yandan TL'de son dönemde ana baskı unsuru olan ABD ile ilişkiler konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD ile S-400 krizi

ABD'li yetkililer Arizona'daki ABD hava üssünde Türk pilotlarının F-35 savaş uçakları eğitiminin beklenenden daha hızlı durma noktasına geldiğini belirtirken, Pentagon pilotların artık bu üste uçmadığını açıkladı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan geçen hafta Cuma günü Türkiye'ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen "Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması" başlıklı nota göre 31 Temmuz'da ABD'de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD'den ayrılması öngörülüyor.

ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışıyor. Türkiye ise ABD'nin uyarılarına rağmen S-400 alma kararından vazgeçmemiş görünüyor.

Olumlu bir hava söz konusu

Bu gelişmelere karşılık iç piyasada hali hazırda olumlu bir hava söz konusu. Dolar/TL 5.80 seviyesinin altında hareket etmeye devam ederken, bir bankacı, "Piyasa reaksiyonu Fed'in faiz indirim sürecinin etkisinin şu anda F-35 konusunun önüne geçtiğine işaret ediyor. Ancak bir yaptırım gelmesi halinde tabii ki olumsuz fiyatlama göreceğiz" diye konuştu.