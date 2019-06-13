Meteoroloji'den kritik uyarı: 32 ilde sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden itibaren 32 ilde sağanak yağışların etkili olacak. İstanbul'da da beklenen sıcak havanın ardından yarın ve Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, bugün yurdun birçok kentinde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenen yağışlarla beraber, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli olması için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecikçevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Özellikle 12:00 - 18:00 saatleri arasında yağışların 32 ilde etkili olması bekleniyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.