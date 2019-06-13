Yıldırım neden İsmail Küçükkaya'yı istedi! Altaylı bomba kulisi patlattı

4 gazetecinin adının bulunduğu liste hazırlandığını aktaran Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bu listeden İsmail Küçükkaya ismini bizzat Binali Bey istemiş. 'En muhalif o görünüyor.' diyerek Küçükkaya’yı seçmişler" ifadelerini kullandı.

Altaylı, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yakın ekibinden bir dostunun, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı canlı yayına ilişkin, "Binali Bey ‘Tartışmayı Fatih Portakal sunsun’ önerisini getirdi. Ancak bu fikir destek görmedi. Yoksa Binali Bey, Portakal sunsun, Fox TV’de yapalım diyecek kadar gözünü karartmıştı" dediğini aktardı.

Altaylı'nın "Bir değil iki hatta üç kez karşılaşsalar" başlıklı yazısında şunları aktardı:

"En muhalif o görünüyor"

4 gazetecinin adının bulunduğu bir liste hazırlandı. Bu listeden İsmail Küçükkaya ismini bizzat Binali Bey istemiş. 'En muhalif o görünüyor. En azından kanalı itibarıyla muhalefetten olduğu algısı daha kuvvetli olacaktır' diyerek Küçükkaya’yı seçmişler. Bu seçimden memnun olmayan AK Parti içinden isimler de varmış, Küçükkaya’yı muhalif görmeyenler de!

Uğur Dündar’dan Küçükkaya'ya "sunma!" baskısı

Uğur Dündar meselesini de anlattı. 'Biz bu tartışmayı en muhalif kimse o sunsun istedik. Binali Bey öyle istedi. O yüzden Uğur Dündar adı gündeme geldi ve açıklandı. Uğur Dündar’ın İsmail Küçükkaya’yı arayarak 'Sen de sunma' dediği, hatta bu konuda baskı yaptığı iddiası ortalıkta dolaşıyor. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum ama ciddi ciddi söyleniyor bu.

"20 sorunun sorulma ve yanıtlanma ihtimali yok"

Program 45’er dakikalık üç bölüm olarak planlanmış. Aralar da 15 dakikalık aralar olacak. Yani kırkbeş dakika arada iki 15 dakika. Toplamda 2 saat 45 dakikalık bir yayın.

Bu süre içinde İsmail Küçükkaya’nın hazırladığı 20 sorunun sorulma ve yanıtlanma ihtimali yok. Çünkü her soru için aday başına 3 dakika yanıt süresi düşüyor.

Tecrübem bunun mümkün olmadığını söylüyor. Keşke adaylar bu şekilde bir değil 2 hatta 3 kez karşı karşıya gelselerdi diye düşünüyorum. Öyleyse varım.

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