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1 gün geç sigortaya, 2 yıl erken emeklilik!

1 gün geç sigortaya, 2 yıl erken emeklilik!

Çalışma gücü kaybı oranı, engellilik derecesi ve işe giriş tarihlerine göre değişen prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayarak yaşlılık aylığı bağlanabiliyor.

İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 'Vergi İndirimiyle Engelliye Erken Emeklilik' ile ilgili detayları bugünkü köşesinde paylaştı. 

İşte Resul Kurt'un o yazısı:

Geçen yazımızda “Vergi İndirimiyle Engelliye Erken Emeklilik” konusunu okurlarımızla paylaşmış ve engellilerin emekliliklerini ayrıntılı olarak açıklamıştık. Yüzde 40 ve üzerinde çalışma gücü kaybı olan özürlüler belli sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurmuşlarsa yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyorlar.

Engellilere salı günü yayınladığımız tabloda belirtilen çalışma gücü kaybı oranı, engellilik derecesi ve işe giriş tarihlerine göre değişen prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayarak yaşlılık aylığı bağlanabiliyor.

Ekonomi Müdürümüz Yaşar Kızılbağ yazımda yer alan tabloda 1 Ekim 2008 öncesi işe giren bazı engellerin 1 Ekim 2008 sonrası işe giren engellilere göre daha geç ve daha fazla gün sayısıyla emekli olabildiklerinin yer aldığını ve bunda bir hata olup olmadığını sorunca bugün de konuyu bu yönüyle ele alalım istedim.

Aşağıda tabloda görüleceği üzere, 06.08.1997 ila 30.09.2008 tarihleri arasında işe girmiş olan özürlüler 17-20 yıl arasında farklı gün sayıları ve sigortalılık süresi ile emekli olabiliyorlar.

Örneğin, 30.09.2008 tarihinde işe giren yüzde 59 engelli bir kişi engelli vergi indirimi ile 20 yıl sigortalılık süresi ve 4.400 günle emekli olurken, bir gün sonra 01.10.2008 tarihinde işe giren yüzde 59 engelli SSK’lı ise 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 günle emekli olabiliyor. 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olan Engelliler için engelli vergi indirimi aranmadan belirtilen rapor oranı ve derecesine göre emeklilik hakkı verilmektedir.

Bu durumda 30.09.2008 tarihi ile 01.10.2008 tarihinde işe başlayan iki engellinin emeklilik durumu karşılaştırıldığında bir gün sonra işe giren engelli için hem engelli vergi indirimi belgesi şartı aranmayacak, hem 2 yıl erken emekli olabilecek ve hem de emeklilik için 300 gün daha az.

Yine diğer bir örnekte, 06.08.2000 tarihinde işe başlayan yüzde 59 engelli bir kişi engelli vergi indirimi ile 19 yıl sigortalılık süresi ve 4.240 günle emekli olurken, 01.10.2008 tarihinde işe giren yüzde 59 engelli SSK’lı ise 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 günle emekli olabiliyor.

Görüleceği üzere neresinden bakarsanız burada bir haksızlık var, topluma emanet engellilerin bu anlamda mağduriyet yaşadıkları açıkça görülüyor.

Aslında ilk 2008 yılında yazdığım ve zaman zaman okur sorularımız olunca yeniden gündeme getirdiğim bu konu engellilerin kanayan bir yarasıdır. Önemli bir mağduriyet var burada. Her günü zorluklarla mücadelede geçen özürlülerin bu sorununun da bir an önce düzeltilmesi gerekiyor.

KAYNAK: STAR/RESUL KURT

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