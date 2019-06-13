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Yalova'da dünürlerin korkunç kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Yalova'da dünürlerin korkunç kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Yalova'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi hayatını kaybetti, babası darbedilerek yaralandı. Damat ile babası ve ablasının da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da boşanma süreci devam eden çiftin yakınları arasında çıkan kavgada bıçaklanan gelinin annesi öldü, babası yaralandı.

Boşanma aşamasındaki çifti barıştırmak için bir araya gelen dünür aileler, Bağlarbaşı Mahallesi Tepe Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Sırtından ve bacağından bıçaklandı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gelinin annesi Vicdan Ürgüp (43) sırtından ve bacağından bıçaklandı, babası Yaşar Ürgüp (41) başından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, özel hastaneye, eşi de Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı

Vicdan Ürgüp, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailelerin yakınlarının toplandığı hastane önünde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanlardan aralarında damat, babası ve ablasının da bulunduğu 6 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.

Olay yerinde ve şüphelilerin evleri ile araçlarında yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, iki bıçak ve iki sopa ele geçirildi.

Zanlılar K.M. (56), E.M. (30), E.M. (30), R.M. (32), Y.M. (36) ve D.M.'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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