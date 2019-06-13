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Fetullah'ın eli denilmişti o el kimin? Fuat Uğur'dan yeni açıklama

Fetullah'ın eli denilmişti o el kimin? Fuat Uğur'dan yeni açıklama

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un Fetullah Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiasına kanıt olarak sunulan “mor el”in Suudi Arabistanlı bir kişiye ait olduğu ileri sürüldü. Fuat Uğur, eleştirilere bugünkü yazısında yanıt verdi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un Fetullah Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Ramazan ayı öncesi Gülen'in veliahtı olarak gösterilen Mustafa Özcan ile restleştiği ve bol miktarda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu yazan Uğur, dikkatleri üzerine çekti.

Arabistanlı bir kişiye ait iddiası

İntihar girişimine kanıt olarak morarmış elini köşesine koyan yazara FETÖ ve bazı başka çevrelerden tepki gecikmedi. Twitter'da o elin Suudi Arabistanlı bir kişinin, babasının intihar etmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf olduğu iddia edildi.

Fotoğrafın FETÖ’cü hesaplar arasında dolaştığını belirten Fuat Uğur, "Fetullah’ın eli FETÖ’yü çıldırttı" başlıklı bugünkü yazısında tepkilere böyle yanıt verdi:

"Suudi Arabistanlı fake hesap"

"Bu fotoğrafı biz de açık medyadan aldık. FETÖ iblisleri anlaşılan durumun vahametini anlamış olacaklar ki Suudi Arabistanlı bir fake hesap yoluyla ön almak ve olayı örtbas etmek için el fotosunu kullanıp üzerine “Sevgili babamın hastalığı nedeniyle bize dua edin” mealinde uyduruk bir izahat koymuşlardı.
Önceki günkü yazım yayınlanır yayınlanmaz FETÖ trolleri dünyada atılan on milyonlarca Tweet’in içinden nasıl buldularsa söz konusu Suud fake hesabın Tweet’ini bulup “İşte yalan söylüyorsun, bu el o el değil” kampanyası ve linci başlattı.
Sevgili Türkiye okurları ben de inanamadım. Meğer Türkiye gazetesi Suudi Arabistan’da ne çok okunurmuş(!)"

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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