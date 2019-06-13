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SpaceX Falcon 9 ile bile birlikte uzaya 3 uydu gönderdi

SpaceX Falcon 9 ile bile birlikte uzaya 3 uydu gönderdi

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketiyle Kanada'ya ait 3 uyduyu uzaya fırlattı.

Kanada Uzay Ajansının Radarsat uyduları, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden yörüngeye gönderildi.

Radarsat uyduları, olumsuz hava koşullarında bile Dünya yüzeyinden sinyalleri görüntüler oluşturmak için alabilecek.

falcon 9

Görüntüler, deniz buzunun izlenmesi, afet yönetimi, tarım ve ormancılık yönetimi gibi amaçlar için kullanılacak. 

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