Falcon 9 İstanbul'un üzerinden böyle geçmiş canlı görüntülendi
Geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderen Space X, uyduların yolculuğunu ve uzaydan görüntülerini paylaştı.
SpaceX'in geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığı Starlink uydularına ait uzaydan çekilmiş görüntüler yayınlandı. Elon Musk’ın kuruculuğunu üstlendiği SpaceX’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtilmişti.
SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini kaydetmişti.
SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor. Peki son yılların uzay adına en çok konuşulan ismi Elon Musk kimdir?
Elon Musk kimdir?: Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.