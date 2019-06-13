Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım açıklaması : 'Niyeti ortaya çıktı'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının bu pazar gerçekleşecek canlı yayın düellosu için Binali Yıldırım ilk başta Uğur Dündar'ı istemişti. Yıldırım 'neden onu istediğini' açıklayınca Uğur Dündar'dan yanıt geldi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile pazar günü canlı yayında karşılacak olan AK Parti adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ı seçme sebebini şöyle açıkladı:

-Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri.



Ortak program moderatörlüğünü kabul etmeyen gazeteci Uğur Dündar, ise bu açıklamaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Bu sözlerin Yıldırım'ın durumu kullanma niyetini ortaya çıkardığını söyleyen Dündar, "Teklifi reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor" dedi. Dündar sosyal medya hesabından şu twiti attı:

30 Mart seçimlerindeki tutumu

Uğur Dündar yerel seçimlerde 'açık' bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti.

Bir çok kez programında konuk ettiği gibi sosyal medya hesabından da ona 'açık' destek mesajları yayınlamıştı. İşte twitter hesabından yaptığı iki örnek paylaşım:



