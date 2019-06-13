Gazeteciler Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na ne sordu?

Emin Çapa

Binali Yıldırım'a:

Bugüne kadar AKP'nin İstanbul vizyonu tamamen inşaat rantına dayalıydı. İstanbul'u bir teknoloji merkezi olması için somut olarak neler yapacaksınız?

Ekrem İmamoğlu'na:

İstanbul alt ve orta gelir grupları için yaşaması en zor şehir. Siz orta gelirli İstanbulluları desteklemek için belediye olarak neler yapacaksınız?

Her iki adaya:

Belediye genç ve çocukların 21. YY ile uyumu için neler yapabilir? Zengin aile çocukları bu imkanlara ulaşabiliyor, dezavantajlı ailelerin çocukları için ne yapacaksınız?