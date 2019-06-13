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İdlib'de gözlem noktalarına havan saldırısı 3 asker yaralı

İdlib'de gözlem noktalarına havan saldırısı 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İdlib'de gözlem noktamıza Suriye rejimininin kontrolündeki bölgeden 35 havan saldırısı yapıldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

Havan saldırısında üç asker yaralandı. Üs bölgesinde hasar oluştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur açıklaması yapıldı.

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