On binlerce kişiye güzel haber! Evde bakım ücreti ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık 1305 liralık evde bakım yardımından faydalananların sayısı 515 bin 749 oldu. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu yardımı alanlara 3 milyar 934 milyon 624 bin lira kaynak aktarıldı.

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 515 bin 749 oldu

Aylık bin 305 lira!

Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla aylık 1305 liralık evde bakım yardımı yapılıyor.