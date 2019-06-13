Öğün'den çarpıcı 23 haziran iddiası: Kararsızlar kararını çoktan verdi!

İstanbul seçimini değerlendiren Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, "Kararsızlar kararını çoktan verdi, 23 Haziran bir konsolidasyon seçimi" diye yazdı.

Süleyman Seyfi Öğün, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kararsızların olmadığını belirterek "İki tarafın derdi de, kendi seçmen tabanını en toplu şekilde sandığa yönlendirmekten ibaret" dedi.

Öğün'ün "Tartışma ve tarafsızlık…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Herkes kararını çoktan verdi"

Sayın Yıldırım ile Sayın İmamoğlu arasındaki tartışmanın seçim neticelerine tesir edeceği kanaatini taşımadığımı ifade etmeliyim. Çünkü bu seçimde kararsızlar yok.

Herkes kararını çoktan verdi. Bu bir konsolidasyon seçimi. İki tarafın derdi de, kendi seçmen tabanını en toplu şekilde sandığa yönlendirmekten ibaret.

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